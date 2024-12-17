"اللاعب متمسك".. عضو لجنة الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد زيزو

كتب- محمد خيري:

كشف طارق السيد عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك تطورات تجديد عقد أحمد سيد زيزو، مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم

وقال عضو لجنة الكرة بالزمالك في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "بعيدًا عن منصبي في اللجنة، أقول لا للتفريط في زيزوـ وحدثت جلسات كثيرة في ملف تجديد عقده، واللاعب متمسك بالزمالك".

أضاف: "المشكلة الحالية تتمثل في قيمة مقدم العقد الذي سيحصل عليه اللاعب، وسوف يتم تجهيزه خلال الأيام المقبلة".

وأكمل: "الحمد لله أننا لم نتعاقد مع أوفي إيجاريا، شاهدته جيدًا ولا يصلح للزمالك".

وأتم تصريحاته: "مفاوضات جروس لم تستغرق وقتا كثيرا، وتعاقدنا معه في 24 ساعة، وهو اختيار جيد".