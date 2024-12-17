حمدي فتحي.. قصة كفاح من اللعب بشوارع البحيرة إلى منصات التتويج

القاهرة ـ مصراوي:

حمدي فتحي، نجم الكرة المصرية، يعتبر أحد الأمثلة الملهمة في كرة القدم، حيث شق طريقه من ظروف صعبة حتى أصبح لاعبًا بارزًا في الكرة المصرية والعربية.

وُلد حمدي فتحي في مدينة البحيرة في عام 1994، نشأ في أسرة متواضعة، لكنه كان يمتلك شغفًا كبيرًا بكرة القدم منذ طفولته، بدأ يمارس اللعبة في شوارع منطقته، ويُعرف عنه أن عشقه للكرة كان دافعًا للاستمرار رغم التحديات.

البدايات المتواضعة لحمدي فتحي

بدأ حمدي فتحي مسيرته الكروية في سن 11 سنة في نادي دمنهور بالبحيرة مسقط رأسه، حيث مكث في النادي لمدة 8 سنوات قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول حيث لعب في الدرجة الثانية.

ثم شارك في الموسم الذي شهد ترقية دمنهور إلى الدوري الممتاز، وانضم فتحي إلى بتروجيت موسم 2016-2015 ليقدم موسمًا جيدًا حيث شارك وقتها فى 31 مباراة ببطولة الدورى، سجل خلالها 3 أهداف بينهم هدفًا في شباك النادى الأهلي.

في موسم 2016_2017 عاد حمدي فتحي لفريق بتروجيت وقدم أداءً مميزًا، حيث شارك في 29 مباراة، منها 27 مباراة في الدوري ومباراتان في كأس مصر، ونجح في تسجيل هدفين، ومع نهاية الموسم، عاد مجددًا إلى صفوف نادي إنبي.

وفي موسم 2018، تألق حمدي فتحي بشكل لافت مع فريق إنبي، حيث شارك في 29 مباراة في بطولة الدوري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين، مما جذب أنظار مسؤولي النادي الأهلي، الذين سعوا للتعاقد معه بعد نهاية الموسم.

انتقال حمدي فتحي إلى النادي الأهلي

جاءت النقلة الكبرى في مسيرته عام 2019، عندما أعلن النادي الأهلي عن التعاقد معه، كانت هذه خطوة حاسمة، حيث تحوّل من لاعب مكافح إلى نجم يتألق مع الفريق الأكثر شعبية في إفريقيا.

أرقام حمدي فتحي مع الأهلي

خاض حمدي فتحي 152 مباراة مع النادي الأهلي في مختلف البطولات، بمجموع 11019 دقيقة لعب، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 9 أهداف، وتلقى 26 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

ونجح حمدي فتحي في التتويج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وحقق برونزية كأس العالم للأندية مرتين، بالإضافة إلى لقب السوبر الإفريقي مرتين والسوبر المصري مرتين، كما توج ببطولة كأس مصر مرتين وحقق الدوري المصري الممتاز .



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