"سيطرة للأهلي".. سجل المصريين الذين ترشحوا لجائزة أفضل لاعب بأفريقيا قبل الشحات وزيزو

القاهرة ـ مصراوي:

تعد جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا إحدى الجوائز المرموقة التي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين الذين يتألقون مع أنديتهم المحلية داخل القارة.

وقد شهدت هذه الجائزة تألق العديد من اللاعبين المصريين الذين أبدعوا في البطولات الإفريقية والقارية مع أنديتهم، خاصة مع ناديي الأهلي والزمالك.

التأثير المصري في جائزة الأفضل بأفريقيا

تعتبر الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، من أكبر المساهمين في بروز اللاعبين المصريين في سباق جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

ويأتي ذلك بفضل المشاركة المستمرة والناجحة في البطولات الإفريقية مثل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والسوبر الإفريقي مما جعلهم يتنافسون مع أفضل نجوم القارة.

وكان أخر ظهور مصري في جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، هو تواجد الثنائي حسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد السيد زيزو نحم نادي الزمالك في حفل الكاف لموسم 2024، قبل أن يتوج بها حارس مرمي صن داونز ويليامز.

البداية المصرية مع الجائزة

بدأ ظهور اللاعبون المصريون في الترشيحات لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا مع تطور المسابقات القارية وتفوق الأندية المصرية على المستوى الإفريقي، حيث أصبحت الأندية المصرية محطة مهمة لنجوم القارة.

أبرز اللاعبين المصريين المرشحين والفائزين بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

1. محمد أبو تريكة

يُعد النجم الأبرز في تاريخ الجائزة، حيث توج بها في 2006 و 2008 و 2012 و 2013 بعد تألقه مع النادي الأهلي وكونه أحد أبرز لاعبي جيله، ليُخلد اسمه كأيقونة الكرة المصرية.

2. محمد بركات

توج بها في نسخة 2005 بقميص النادي الأهلي.

3. أحمد حسن

توج بجائز أفضل لاعب داخل إفريقيا عام 2010.

4. محمد الشناوي

توج بالجائزة في نسخة 2022، بعد قيادته للنادي الأهلي للتويج بدوري الأبطال.

5. بيرسي تاو

هو صاحب الجائزة الأخيرة من لاعبي النادي الأهلي بعدما توج بها في نسخة 2023.

لاعبون مصريون ترشحوا لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

1 وائل جمعة

ترشح وائل جمعة، أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، للجائزة أكثر من مرة، خاصة بعد أدائه الرائع مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وتتويجه بالبطولات القارية.

2. أحمد حسن

بفضل خبرته الكبيرة وتواجده مع الأهلي وتألقه في البطولات الإفريقية، تم ترشيح أحمد حسن للجائزة ليعكس كفاءة اللاعبين المصريين في قيادة الأندية المحلية لتحقيق الإنجازات.

3. عبد الله السعيد

في عام 2018، جاء ترشيح عبد الله السعيد بعد تألقه مع الأهلي، حيث كان أحد العناصر المؤثرة في مشوار الفريق نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.

4. أحمد فتحي

تميز أحمد فتحي بأدائه القوي في البطولات القارية مع الأهلي، مما جعله ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا نظرًا لدوره المؤثر دفاعيًا وهجوميًا.

6. علي معلول

تألقه في الأهلي كأحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري المصري جعله يُذكر في إطار الترشيحات المرتبطة بالأندية المصرية.

7. حسين الشحات

هو أخر اللاعبين المرشحين من النادي الأهلي لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا بعدما قاد فريقه للتويج بلقب دوري أبطال افريقيا في النسخة الأخيرة.

8_ أحمد السيد زيزو

كان قاب قوسين أو أدنى ليحصد جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، بعدما تواجد في القائمة النهائية بعد قيادة فريقه لحصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي في الموسم الأخير.



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