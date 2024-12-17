"أفضل لاعب".. شوبير يثير الجدل بصورة مع منافس نجله

كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل، عبر صفحته الشخصية بصورة مع الجنوب أفريقي، رونوين ويليامز، حارس مرمى فريق صنداونز.

وحصل رونوين ويليامز، على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، خلال حفل جوائز كاف الذي أقيم أمس الإثنين في المغرب.

ونشر "شوبير" صورة مع "ويليامز"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب: "مع رونوين ويليامز حارس مرمي صن داونز على هامش حفل الكاف 2024".

جدير بالذكر أن رونوين ويليامز كام منافسا لمصطفى شوبير، على جائزة أفضل حارس في إفريقيا 2024، وتم استبعاد حارس الأهلي في التصفية الأخيرة.

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