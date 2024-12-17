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رغم ترشيح الشحات.. عضو إدارة الأهلي: تمنيت فوز زيزو بالأفضل في أفريقيا

02:14 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 5 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 5 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 5 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه كان يتمنى فوز لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024.

وتنافس على الجائزة كل من لاعب الأهلي حسين الشحات، لاعب الزمالك زيزو وحارس مرمى صنداونز الجنوب أفريقي رونوين ويليامز؛ إذ فاز الأخير بالجائزة.

وأضاف الغزاوي خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 مساء الإثنين:"زيزو كان جالسًا بجانبي خلال الحفل وكنت أتمنى تتويجه بالجائزة فهو لاعب جيد وخلوق ويستحق التكريم".

وأتم عضو مجلس إدارة الأهلي تصريحاته بقوله:"سعيد بأن هناك لاعبًا مصريًا يتمتع بهذه الأخلاقيات وسيوفق مستقبلًا في الفوز بالجوائز".

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