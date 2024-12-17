هل يضم الأهلي لاعب ريال مدريد وبونجاح في المونديال؟ شوبير يكشف التفاصيل

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لتدعيم صفوفه، بصفقات قوية، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "اليومين دول أكتر وقت هتسمعوا فيه عن أخبار انتقالات للأهلي وصفقات، وفيه أخبار منهم للأمانة صحيحة أن الأهلي بيفاوض لاعيبة".

أضاف: "الحاجة الصحيحة أن الأهلي بيفاوض لاعيبة، ولكن فيه وكلاء لاعبيه عمالين يضعوا أسماء لاعبين في النص، وفيه طبعا اجتهاد يعني اسم كريستيانو رونالدو والمفاوضات مع الأهلي ده اجتهاد أو أمنيات".

أكمل: "صحيفة ماركا الإسبانية، قالت إن الأهلي بيفاوض ماريانو دياز لاعب ريال مدريد السابق، لأنه معندوش نادي حاليا، وفي المقابل الصحف القطرية بدأت تتكلم عن مفاوضات الأهلي لضم الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري".

وأتم تصريحاته: "طب هل الأهلي هيضم بغداد بونجاح في فترة كأس العالم بس، ولا الأهلي بيفاوضه عشان يضمه لفترة طويلة، اللي أنا أعرفه أن الأهلي يبحث تدعيم صفوفه لفترات طويلة وليس لكأس العالم فقط، ولكن ننتظر ونرى الأيام المقبلة ماذا سيحدث".

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