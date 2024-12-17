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"المجاملات تحكم".. ميدو يعلق على عدم فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا

12:11 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 5 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 5 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 5 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر لاعب الزمالك والمنتخب السابق، أحمد حسام "ميدو" عدم فوز أحمد سيد "زيزو" بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2024.

وكتب ميدو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء:"زيزو كان يستحق لقب أفضل لاعب داخل القارة فهو قدم مستوى أفضل من أي لاعب آخر ولكن للأسف المجاملات والعلاقات هي اللي بتحكم مصير الجوائز داخل الاتحاد الأفريقي".

وكان زيزو قد خسر جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024 لصالح حارس مرمى فريق صنداونز الجنوب أفريقي ويليامز.

وتواجد زيزو بمقر الحفل الذي نظمه الاتحاد الأفريقي (كاف) في مراكش فيما تغيّب لاعب الأهلي الذي كان مرشحًا للفوز بالجائزة ذاتها عن الحضور.

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