رد حاسم من وكيل لاعب ريال مدريد السابق على مفاوضات الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ دافيد أراندا وكيل أعمال ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد السابق عما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية عن عن وجود مفاوضات مع النادي الأهلي.

المهاجم صاحب الـ 31 عاماً كان قد انتقل في موسم 23/24 من صفوف ريال مدريد إلى إشبيلية قبل أن ينتهي التعاقد بنهاية الموسم ويظلّ اللاعب بلاد نادِ حتى الآن.

وقال دافيد أراندا، في تصريحات عبر قناة إم بي سي 2، مساء الإثنين:"لم نتلقِ أي عرض من النادي الأهلي بخصوص ماريانو دياز، وما كُتب بالصحف الإسبانية غير صحيح، ولا أعلم كيف نشروا هذه الأخبار؛ فلم يتحدث أي مسؤول معنا ولا توجد مفاوضات مع النادي".

وأشار وكيل اللاعب إلى أنه يعرف بحث الأهلي عن تدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكنه لم يتلقِ أي اتصال من مسؤوليه بشأن موكله ماريانو دياز:"حال وصول عرض من الأهلي سيتم مناقشته وماريانو دياز لن يمانع ذلك أيضًا".

وأتم دافيد أراندا تصريحاته بالتنويه إلى أنه تلقى منذ قرابة عام اتصالات من بعض الوكلاء المصريين بشأن اهتمام بعض الأندية بلاعب آخر وليس ماريانو دياز، مضيفًا:"ماريانو يُجهز نفسه جيدًا للفترة المقبلة بعد ابتعاده عن الضغط وتعافى من الإصابة التي تعرض لها في إشبيلية، والآن يتدرب ومستعد لتلقي العروض".

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