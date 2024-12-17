هاني أبو ريدة يوضح سبب حزن فيفا بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من وجهة نظره سيكون الأكثر حزنًا على خسارة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي.

وخسر الأهلي أمام باتشوكا بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بكأس التحدي في دور نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وأضاف أبو ريدة، خلال تصريحات لقناة صدى البلد مساء الإثنين:"أعتقد أن فيفا سيكون الأكثر حزنًا على خسارة الأهلي أمام باتشوكا بسبب جماهير القلعة الحمراء المتواجدة في كل مكان وهو ما سيفتقده فيفا في النهائي أمام ريال مدريد".

وتابع رئيس اتحاد الكرة:"إنفانتينو قال لي بعد المباراة كيف سنأتي بهذه الجماهير في النهائي، فيفا يُقدِر جمهور الأهلي ويشعرون بالسعادة عندما يتواجدون في أي محفل".

وأتم أبو ريدة تصريحاته بالتنويه إلى أنه اقترح إقامة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 في ولاية نيوجيرسي بعد مباراة إنتر مياني بسبب الجالية المصرية هناك.

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