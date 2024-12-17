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الأهلي يفسخ عقد لاعبه.. شبانة يكشف أولى صفقات الأحمر في يناير

11:39 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق النادي الأهلي
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    فريق النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي بقميص الفريق موسم 2023-2024
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    فريق النادي الأهلي
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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي، استقر على فسخ عقد يوسف أيمن، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" الذي يذاع على قناة "etc": "الأهلي استقر على فسخ التعاقد مع يوسف أيمن، المعار من الدحيل القطري، حتى نهاية الموسم الجاري، ليعود لصفوف فريقه".

وتابع: "مصطفى العش، مدافع نادي زد، سيكون أولى صفقات النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وأكمل:" مارسيل كولر، طلب التعاقد مع 5 صفقات في يناير القادم، من أجل تدعيم صفوف الفريق في المرحلة القادمة".

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