"ملهاش لازمة ومش هتقلل منه".. نجم الزمالك السابق يفتح النار بعد خسارة زيزو

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب- محمد خيري:

فتح محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب عدم اختيار زيزو لجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وخسر زيزو جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، التي حصل عليها وليامز حارس مرمى فريق صنداونز ومنتخب جنوب أفريقيا.

وقال "عبدالله" في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "اختيار الكاف غير منطقية وهناك علامات استفهام ويجب أن يلتزموا بالمعايير والمنطقية وفي النهاية هي جوائز شرفية ليس لها أي أهمية، ولن تقلل من اللاعبين".

وأضاف: "بكل تأكيد زيزو يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، والنادي الأهلي بكل تأكيد يستحق التتويج بجائزة أفضل نادي داخل أفريقيا فهو صاحب شعبية كبيرة وحصل على دوري أبطال أفريقيا".

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