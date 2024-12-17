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"ملهاش لازمة ومش هتقلل منه".. نجم الزمالك السابق يفتح النار بعد خسارة زيزو

10:52 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
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    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو ينتظم في معسكر منتخب مصر الأولمبي ٢_1
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    أحمد سيد زيزو ينتظم في معسكر منتخب مصر الأولمبي
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    أحمد سيد زيزو من جلية تصوير منتخب مصر الأولمبي
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

فتح محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب عدم اختيار زيزو لجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وخسر زيزو جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، التي حصل عليها وليامز حارس مرمى فريق صنداونز ومنتخب جنوب أفريقيا.

وقال "عبدالله" في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "اختيار الكاف غير منطقية وهناك علامات استفهام ويجب أن يلتزموا بالمعايير والمنطقية وفي النهاية هي جوائز شرفية ليس لها أي أهمية، ولن تقلل من اللاعبين".

وأضاف: "بكل تأكيد زيزو يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، والنادي الأهلي بكل تأكيد يستحق التتويج بجائزة أفضل نادي داخل أفريقيا فهو صاحب شعبية كبيرة وحصل على دوري أبطال أفريقيا".

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زيزو الزمالك نادي الزمالك جائزة الأفضل في إفريقيا محمد عبدالله
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