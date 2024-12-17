ستوري نجوم كرة القدم.. إجازة ميدو.. دعم نجوم الزمالك لزيزو.. وتدريبات صلاح

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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

نشر أحمد حسام "ميدو" صور ومقاطع فيديو له عبر خاصية ستوري بحسابه بمنصة انستجرام لقضائه فترة إجازة بمحافظة الإسكندرية.

ونشر محمود حسن "تريزيجيه" صورة تجمعه بنجم المنتخب السابق أحمد حسن، فيما نشر محمد صلاح صورة له من غرفة الساونا.

وحرص لاعبو الزمالك على دعم زميلهم زيزو بعد عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2024.

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أول تعليق لزيزو بعد عدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024