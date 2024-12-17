تطورات موقف رباعي الأهلي من المشاركة في مباراة شباب بلوزداد بدوري

تصدر اسم النجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي منصات التواصل الاجتماعي عقب خسارة فريقه أمام نظيره باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي بنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

الأمر جاء لرؤية مشجعي الأهلي ضرورة استمراره بأرضية الملعب وعدم استبداله بزميله محمود عبد المنعم "كهربا".

ومازاد من الانتقادات التي وُجهت للمدير الفني للأهلي مارسيل كولر بسبب استبدال وسام علي هو إهدار محمود عبد المنعم "كهربا" لفرصة تسجيل هدف بجانب ركلة ترجيح حاسمة كانت ستقود الأهلي لنهائي البطولة حال تسجيلها.

وبدأت رحلة صاحب الـ 25 عامًا من الدنمارك؛ حيث وُلد ويعيش، كما يعتبر وسام شقيقتيه ووالديه أكبر شيء في حياته، إذ عاش بعيدًا عن بقية العائلة الكبيرة منذ ولادته في أوروبا.

وتعيش بقية عائلة وسام أبو علي في مصر ولبنان.

وظهرت شقيقته سيلين في أكثر من مناسبة وهي تدعمه؛ إذ نشرت صورًا عديدة لعائلتها، في الدنمارك من بينها وهما في المدرجات أثناء دعم وسام أثناء مشاركته في مباريات.

وظهر وسام رفقة والده أثناء الاستمتاع بنزهة مع والده، كما نشرت له شقيقته صورا مع كلبه ومن حفلات غنائية.

وبعد انتقال وسام أبوعلي من نادي نادي آي كيه سيريوس السويدي إلى النادي الأهلي، ونشرت سيلين صورا لوالديها ظهرا فيها بالأهرامات.

كما نشرت صورا لها مع والديها بقميص النادي الأهلي أثناء مؤازرة في إحدى المباريات واحتفلا معه بتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وحظي وسام أبوعلي بدعم كبير من جمهور الأهلي بعد إعلان تعاقده مع النادي الأهلي، وزادت جماهيريته لتألقه الكبير.

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