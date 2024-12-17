ملف مصراوي.. صدمة لزيزو في حفل الكاف.. عودة جروس للزمالك.. الأهلي الفائز الوحيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الاثنين، نستعرضها خلال السطور التالية

أول تعليق لزيزو بعد عدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024

علق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية، والتي توج بها الجنوب إفريقي رونوين ويليامس حارس مرمي صن داونز. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قبل إعلان الأهلي استعارته.. ماذا قدّم حمدي فتحي مع الوكرة القطري؟

أعلن النادي الأهلي مساء أمس الأحد استعارة اللاعب حمدي فتحي من صفوف الوكرة القطري ليشارك معه في كأس العالم للأندية 2025. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قائمة جوائز الكرة النسائية بإفريقيا لعام 2024

أسدل الستار عن جوائز الأفضل بالكرة النسائية داخل الكرة الإفريقية لعام 2024، وذلك خلال الحفل السنوي للكاف والذي أقيم بمدينة مراكش المغربية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"من مُتابع لبطل الليلة".. محطات بمسيرة النيجيري لوكمان قبل تتويجه بأفضل لاعب إفريقي بعام 2024

"قبل 4 سنوات فقط كنت أتابع هذا الحفل مثل الآخرين والآن أنا موجود به للتتويج بجائزة الأفضل في أفريقيا".. بهذه الكلمات علق النجم النيجيري أديمولا لوكمان عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الأهلي الفائز المصري الوحيد".. كل ما تريد معرفته عن جوائز الكاف لعام 2024

حصد النادي الأهلي جائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2024 ضمن جوائز الحفل المُقام مساء اليوم الإثنين بمدينة مراكش المغربية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عمرو سماكة يكشف لمصراوي بدايته في كرة القدم.. وأبرز مواقفه مع محمد أبو تريكة

كشف عمرو سماكة نجم النادي الأهلي السابق، عن بداية مشواره في كرة القدم وخطوة انضمامه إلى النادي الأهلي، بجانب أبرز المواقف التي جمعته مع محمد أبو تريكة، خلال تواجده داخل نادي الترسانة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مدحت شلبي يتعرض لوعكة صحية

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق تعرض مقدم البرامج مدحت شلبي إلى وعكة صحية ستجعله يغيب عن برنامجه "يا مساء الأنوار" المُذاع عبر فضائية MBC مصر. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

انفصل عن الأولى فتخصصت في علاج آلام الحب.. قصة زواجين في حياة جروس (صور)

لا يعرف الكثير من عشاق ومشجعي الفارس الأبيض، عن الحياة العاطفية للمدرب السويسري كريستيان جروس، خاصة بعد إعلان إدارة الزمالك قبل قليل توليه المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لولاية ثانية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع كريستيانو جروس

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

محمد رضوان قلعجي: الدوري السوري تحت حكم بشار الأسد كان مسيسًا (حوار)

وضع نظام حكم بشار الأسد كل لاعب كرة قدم سوري أمام تحديات كبيرة، سواء لإثبات قدراته ومهاراته للاحتراف الخارجي، أو لمجرد الاستمرار في ممارسة اللعبة لتأمين احتياجات أسرته الأساسية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)