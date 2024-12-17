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كيف دعم نجوم الزمالك زيزو عقب عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا 2024؟

07:00 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ونشر ناصر منسي صورة تجمعه بزيزو مُذيلاً إياه بقلوب بيضاء.
  • عرض 8 صورة
    ونشر أحمد حمدي صورة لزيزو عبر خاصية ستوري القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، مذيلاً إياها بتع
  • عرض 8 صورة
    نشر مدافع الزمالك الونش صورة كذلك لزيزو مُذيلاً إياها بتعليق"زيزو رقم 1".
  • عرض 8 صورة
    ونشر شيكابالا عبر خاصية ستوري القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لزيزو وعلق: "رقم واحد"،
  • عرض 8 صورة
    ونشر حسام أشرف صورة تجمعه بزيزو مُذيلاً إياها بتعليق"ملك".
  • عرض 8 صورة
    وهو الأمر ذاته الذي قام به عمر جابر الذي علق أيضًا على الصورة بقوله:"رقم واحد".
  • عرض 8 صورة
    ونشر الجزيري عبر خاصية ستوري القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، مذيلاً إياها بتعليق:"الشكليات
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حرص لاعبو فريق الزمالك على دعم زميلهم أحمد سيد "زيزو" بعدما لم يفز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2024.

وكان زيزو قد خسر جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024 لصالح حارس مرمى فريق صنداونز الجنوب أفريقي ويليامز بعدما نافسه هو ولاعب الأهلي حسين الشحات.

سيف الجزيري

ونشر الجزيري عبر خاصية ستوري القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، مذيلاً إياها بتعليق:"الشكليات لا تُعنينا أنت الأفضل".

شيكابالا

ونشر شيكابالا عبر خاصية ستوري القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لزيزو وعلق: "رقم واحد"، ببشعار نادي الزمالك.

عمر جابر

وهو الأمر ذاته الذي قام به عمر جابر الذي علق أيضًا على الصورة بقوله:"رقم واحد".

أحمد إيشو

ونشر لاعب الزمالك الشاب أحمد إيشو صورة تجمعه بزيزو وذيلها بتعليق "رقم واحد" بجانب شعار التاج.

ناصر منسي

ونشر ناصر منسي صورة تجمعه بزيزو مُذيلاً إياه بقلوب بيضاء.

أحمد حمدي

ونشر أحمد حمدي صورة لزيزو عبر خاصية ستوري القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، مذيلاً إياها بتعليق"ملك".

محمود حمدي "الونش"

نشر مدافع الزمالك الونش صورة كذلك لزيزو مُذيلاً إياها بتعليق"زيزو رقم 1".

حسام أشرف

ونشر حسام أشرف صورة تجمعه بزيزو مُذيلاً إياها بتعليق"ملك".

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الزمالك زيزو حفل جوائز الكاف 2024
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