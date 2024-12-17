تطورات موقف رباعي الأهلي من المشاركة في مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بالأهلي عن طبيعة إصابة رباعي فريقه طاهر محمد طاهر، يحيى عطية الله، أكرم توفيق وياسر إبراهيم موقفهم من المشاركة بمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن الرباعي سيخضع لأشعة رنين؛ لتحديد موقف عودتهم للتدريبات الجماعية بعد شكواهم من الآم مختلفة تسببهم في غيابهم عن مران الإثنين.

وأوضح المصدر أن طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق اشتكيا من كدمات في الركبة بينما يعاني ياسر إبراهيم من الآم خفيفة في العضلة الضامة ويعاني يحيي عطية الله من إجهاد عام.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"أكرم توفيق ويحيي عطية الله سيلحقا بمواجهة بلوزداد دون شك لكن الأشعة هي من ستحسم موقف ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وإن كان الأول فرص لحاقه قريبة وسيتنظر أحمد جاب الله طبيب الفريق الموقف النهائي للاعب بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية".

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث.

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