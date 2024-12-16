تفاصيل محاضرة الشناوي مع لاعبي الأهلي بعد خسارة باتشوكا

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عقد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر اليوم قبل إنطلاق المران بملاعب مدينة نصر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بدروي أبطال افرييا .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوةي، إن الشناوي تحدث مع زملائة حول يجب أن يعرفوا ان الغضب الجماهيري سبب حلم ضاع لمواجهة ريال مدريد في نهائي بطولة الانتركوتنتال .

وأضاف الشناوي في حديثه للاعبين أن الحزن سببه هو إمكانية الفوز بلقب جديد كان قريبا للغاية وهو كأس التحدي وتقليص الفارق علي لقب الأكثر تتويجا بالألقاب القارية مع ريال مدريد.

كم أوضح الشناوي أنه يجب من الأن التركيز والعمل بمنتهي القوة نحو حصد لقب دوري أبطال افريقيا وغلق أي ملف والبداية تكون من مواجهة شباب بلوزداد المقبلة .