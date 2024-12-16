لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية المحترفة

بيراميدز

- -
19:00

الاتحاد السكندري

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
14:30

الترسانة

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل محاضرة الشناوي مع لاعبي الأهلي بعد خسارة باتشوكا

11:33 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (2)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (2)
  • عرض 15 صورة
    تعليمات من مدرب باتشوكا للاعبيه (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 15 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 15 صورة
    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 15 صورة
    حماهير باتشوكا خلال مباراة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 15 صورة
    جماهير فريق باتشوكا خلال مباراة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    هدف باتشوكا
  • عرض 15 صورة
    هدف فريق بوتافوجو في مرمى باتشوكا
  • عرض 15 صورة
    الجهاز الفني للأهلي واللاعبين يتابعون مباراة باتشوكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

عقد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر اليوم قبل إنطلاق المران بملاعب مدينة نصر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بدروي أبطال افرييا .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوةي، إن الشناوي تحدث مع زملائة حول يجب أن يعرفوا ان الغضب الجماهيري سبب حلم ضاع لمواجهة ريال مدريد في نهائي بطولة الانتركوتنتال .

وأضاف الشناوي في حديثه للاعبين أن الحزن سببه هو إمكانية الفوز بلقب جديد كان قريبا للغاية وهو كأس التحدي وتقليص الفارق علي لقب الأكثر تتويجا بالألقاب القارية مع ريال مدريد.

كم أوضح الشناوي أنه يجب من الأن التركيز والعمل بمنتهي القوة نحو حصد لقب دوري أبطال افريقيا وغلق أي ملف والبداية تكون من مواجهة شباب بلوزداد المقبلة .

الأهلي باتشوكا شباب بلوزداد محمد الشناوي أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تطورات الحالة الصحية للإعلامي مدحت شلبي.. وزوجته تكشف مدة غيابه عن الشاشة