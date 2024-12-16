"الشكليات لا تُعنينا".. سيف الجزيري يدعم زيزو بعد عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب ـ مصطفى محمد:

ساند المحترف التونسي بصفوف الزمالك، سيف الجزيري، زميله أحمد سيد "زيزو" بعد عدم فوز الأخير بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024.

ونشر الجزيري صورة لزيزو عبر حسابه بانستجرام اليوم الإثنين، مذيلاً إياها بتعليق:"الشكليات لا تُعنينا أنت الأفضل".

وكان زيزو قد خسر جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024 لصالح حارس مرمى فريق صنداونز الجنوب أفريقي ويليامز.

وتواجد زيزو بمقر الحفل الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي (كاف) في مراكش فيما تغيّب لاعب الأهلي الذي كان مرشحًا للفوز بالجائزة ذاتها عن الحضور.

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