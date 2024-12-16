أول تعليق من شيكابالا بعد عدم تتويج زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024

أول تعليق لزيزو بعد عدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024

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كتب- نهى خورشيد:

علق محمود عبد الرازق شيكابالا على عدم تتويج أحمد سيد زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024، وذلك في حفل توزيع جوائز الكاف، مساء اليوم.

ونشر عبر خاصية ستوري القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لزيزو وعلق: "رقم واحد"، وذلك بشعار نادي الزمالك.

يذكر أن ويليامز حارس مرمى صنداونز حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا2024.