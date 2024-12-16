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أول تعليق من شيكابالا بعد عدم تتويج زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024

11:16 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    شيكابالا وزيزو
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    احتفال شيكابالا وزيزو بقوز الزمالك أمس
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    شيكابالا وزيزو
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    شيكابالا وزيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
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    احتفال زيزو وشيكابالا بعد الهدف
  • عرض 12 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 12 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 12 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 12 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 12 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
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كتب- نهى خورشيد:

علق محمود عبد الرازق شيكابالا على عدم تتويج أحمد سيد زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024، وذلك في حفل توزيع جوائز الكاف، مساء اليوم.

ونشر عبر خاصية ستوري القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لزيزو وعلق: "رقم واحد"، وذلك بشعار نادي الزمالك.

يذكر أن ويليامز حارس مرمى صنداونز حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا2024.

شيكابالا

زيزو شيكابالا حفل جوائز الافضل في افريقيا حفل جوائز الكاف 2024 ويليامز
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