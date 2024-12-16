محمد الغزاوي: فخور بتتويج النادي الأهلي بالأفضل في أفريقيا هذا الموسم 2024

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

توج النادي الأهلي اليوم الإثنين 16 ديسمبر، بجائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2024.

ونشر حساب الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا للغزاوي قائلاً:،" فخور بتتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا، أتمنى أن نتوج بها العام القادم للمرة الثالثة على التوالي، وأشكر جماهير الأهلي".

ويذكر أن الأهلي نجح في تعزيز رقمه القياسي والفوز بجائزة أفضل ناد في أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز ست مرات من قبل في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2023.