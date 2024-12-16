لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية المحترفة

بيراميدز

- -
19:00

الاتحاد السكندري

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
14:30

الترسانة

جميع المباريات

إعلان

محمد الغزاوي: فخور بتتويج النادي الأهلي بالأفضل في أفريقيا هذا الموسم 2024

11:10 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي
  • عرض 10 صورة
    زيارة هاني أبو ريدة لمحمود الخطيب في حضور حسن حمدي
  • عرض 10 صورة
    الشناوي ومحمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    الشناوي ومحمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    محمد الخطيب ومحمد رمضان
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 10 صورة
    محمود الخطيب مع السفير العماني ووفد نادي النهضة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

توج النادي الأهلي اليوم الإثنين 16 ديسمبر، بجائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2024.

ونشر حساب الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا للغزاوي قائلاً:،" فخور بتتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا، أتمنى أن نتوج بها العام القادم للمرة الثالثة على التوالي، وأشكر جماهير الأهلي".

ويذكر أن الأهلي نجح في تعزيز رقمه القياسي والفوز بجائزة أفضل ناد في أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز ست مرات من قبل في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2023.

الأهلي أفضل نادي في إفريقيا 2024 حفل جوائز الكاف 2024 حفل جوائز الافضل في افريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حفل الكاف 2024.. منح الرئيس عبدالفتاح السيسي جائزة التميّز بأفريقيا

إعلان

إعلان

تطورات الحالة الصحية للإعلامي مدحت شلبي.. وزوجته تكشف مدة غيابه عن الشاشة