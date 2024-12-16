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أول تعليق لزيزو بعد عدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024

11:00 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
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    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 25 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 25 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
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    احتفال زيزو بهدفه (2)
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    احتفال زيزو بهدفه (1)
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كتب- نهى خورشيد:

علق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية، والتي توج بها الجنوب إفريقي رونوين ويليامس حارس مرمي صن داونز.

وكتب زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في منشور بصورة من حضوره الحفل :"إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحدي جديد، شكرًا على دعمك، فنحن جميعًا نعلم من يعمل في، شكرًا للعائلة والأصدقاء والداعمين، نحبكم جميعًا".

وكان زيزو توج مع الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي، بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي.

أول تعليق لزيزو

زيزو افضل لاعب في افريقيا حفل جوائز الكاف 2024 احسن لاعب فى افريقيا
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