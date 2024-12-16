أول تعليق لزيزو بعد عدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024

أول تعليق من شيكابالا بعد عدم تتويج زيزو بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

"الشكليات لا تُعنينا".. سيف الجزيري يدعم زيزو بعد عدم فوزه بجائزة

كتب- نهى خورشيد:

علق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية، والتي توج بها الجنوب إفريقي رونوين ويليامس حارس مرمي صن داونز.

وكتب زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في منشور بصورة من حضوره الحفل :"إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحدي جديد، شكرًا على دعمك، فنحن جميعًا نعلم من يعمل في، شكرًا للعائلة والأصدقاء والداعمين، نحبكم جميعًا".

وكان زيزو توج مع الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي، بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي.