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"وبتكملة الهجص".. مدرب منتخب مصر السابق يعلق على عدم حصول زيزو على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا2024

10:49 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 12 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 12 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 12 صورة
    رد فعل زيزو لحظة إعلان فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2024
  • عرض 12 صورة
    زيزو وحسين الشحات
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    ويليامز حارس مرمى صنداونز
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    ويليامز حارس مرمى صنداونز
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علق المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، محمود فايز على عدم تتويج زيزو بحائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مش منطقي مطلقاً وليامز أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية فنياً وتأثيراً لفريقه، زيزو كان يستحقها عن جدارة واستحقاق، وبتكملة الهجص، إن صلاح خارج الترشيحات كأحسن لاعب خارج القارة يعتبر عبث ثم عبث ثم عبث".

وحصل الجنوب إفريقي ويليامز على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا 2024

حفل جوائز الكاف 2024 افضل لاعب في افريقيا محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق منتخب مصر
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