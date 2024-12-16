أول تعليق لزيزو بعد عدم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024

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علق المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، محمود فايز على عدم تتويج زيزو بحائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مش منطقي مطلقاً وليامز أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية فنياً وتأثيراً لفريقه، زيزو كان يستحقها عن جدارة واستحقاق، وبتكملة الهجص، إن صلاح خارج الترشيحات كأحسن لاعب خارج القارة يعتبر عبث ثم عبث ثم عبث".

وحصل الجنوب إفريقي ويليامز على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا 2024