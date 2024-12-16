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موعد مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

10:44 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة الزمالك القادمة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا كريستيان جروس أخبار الزمالك
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