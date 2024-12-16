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اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024

10:43 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    هاني أبو ريدة والخطيب وحسن حمدي
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    هاني أبو ريدة والخطيب وحسن حمدي
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    زيارة هاني أبو ريدة لمحمود الخطيب في حضور حسن حمدي
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    محمود الخطيب رئيس الأهلي
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    حسن حمدي ومحمود الخطيب
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كتب- نهى خورشيد:

قدم الاتحاد المصري لكرة القد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024، خلال الحفل السنوي للكاف الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.

وأعرب الاتحاد عن خالص تهانيه للقلعة الحمراء بهذا الإنجاز الكبير، مؤكداً أن تتويجه بهذه الجائزة يعكس المكانة المرموقة للكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

ودعا الاتحاد إلى تضافر جهود جميع عناصر اللعبة في مصر، من أندية ولاعبين وجماهير، للحفاظ على هذه المكتسبات الرياضية وتعزيز الإنجازات بما يسعد الملايين من عشاق كرة القدم المصرية.

والجديد بالذكر أن الأحمر توج بالجائزة للعام الثاني على التوالي، خاصة بعدما حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

حفل جوائز الكاف 2024 حفل الافضل في افريقيا النادي الاهلي هاني أبوريدة اتحاد كرة القدم المصري
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