اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024
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كتب- نهى خورشيد:
قدم الاتحاد المصري لكرة القد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024، خلال الحفل السنوي للكاف الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.
وأعرب الاتحاد عن خالص تهانيه للقلعة الحمراء بهذا الإنجاز الكبير، مؤكداً أن تتويجه بهذه الجائزة يعكس المكانة المرموقة للكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.
ودعا الاتحاد إلى تضافر جهود جميع عناصر اللعبة في مصر، من أندية ولاعبين وجماهير، للحفاظ على هذه المكتسبات الرياضية وتعزيز الإنجازات بما يسعد الملايين من عشاق كرة القدم المصرية.
والجديد بالذكر أن الأحمر توج بالجائزة للعام الثاني على التوالي، خاصة بعدما حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.
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