"الأهلي الفائز المصري الوحيد".. كل ما تريد معرفته عن جوائز الكاف لعام 2024

أول تعليق لمرتضى منصور بعد تتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024

أول تعليق لمرتضى منصور على عدم تتويج زيزو بجائزة الأفضل في إفريقيا

4 صور ترصد رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا

رسالة عمر جابر لزيزو بعد عدم حصوله على جائزة الأفضل في إفريقيا 2024

حصد النادي الأهلي جائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2024 ضمن جوائز الحفل المُقام مساء اليوم الإثنين بمدينة مراكش المغربية.

ويُعد الأهلي هو الوحيد من مصر الذي توّج بجائزة خلال الحفل؛ إذ خسر ثنائي الأهلي والزمالك حسين الشحات وأحمد سيد "زيزو" لصالح حارس مرمى فريق صنداونز الجنوب أفريقي ويليامز.

وحصدت اللاعب المغربية ضحى المدني جائزة أفضل لاعبة شابة لعام 2024 على حساب المصرية حبيبة صبري والنيجيرية شيماكا أوكووتشوكو.

قائمة جوائز الكرة النسائية بإفريقيا لعام 2024

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لمياء بومهدي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في أفريقيا

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4 صور ترصد رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا

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حفل جوائز الكاف.. الأهلي أفضل نادي في أفريقيا عام 2024

حصد النادي الأهلي جائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2024، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا