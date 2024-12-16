رسالة عمر جابر لزيزو بعد عدم حصوله على جائزة الأفضل في إفريقيا 2024
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كتب- نهى خورشيد:
حرص عمر جابر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على دعم زميله أحمد سيد زيزو نجم الفارس الأبيض بعد عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2024.
ونشر عمر جابر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجزام" صورة لزيزو مع تعليق:" نمبر وان".
وحصد الجنوب إفريقي رونوين ويليامس حارس مرمي صن دوانز، جائزة أفضل لاعب داخل القارة، متفوقا على الثنائي المصري أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض وحسين الشحات نجم الأهلي.
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