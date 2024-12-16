لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
22:00

وست هام يونايتد

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

1 1
14:30

بروكسي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 2
21:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

رسالة عمر جابر لزيزو بعد عدم حصوله على جائزة الأفضل في إفريقيا 2024

10:28 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    احتفال زيزو بهدفه (1)
  • عرض 18 صورة
    زيزو وهدى (5)
  • عرض 18 صورة
    زيزو وهدى (1)
  • عرض 18 صورة
    زيزو وهدى (13)
  • عرض 18 صورة
    زيزو وأبنته (2)
  • عرض 18 صورة
    زيزو وزوجته مع درع الدوري المصري
  • عرض 18 صورة
    زيزو وزوجته مع كأس مصر
  • عرض 18 صورة
    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2019 (2)
  • عرض 18 صورة
    زيزو وهدى (3)
  • عرض 18 صورة
    زيزو وهدى (4)
  • عرض 18 صورة
    زيزو وزوجته7
  • عرض 18 صورة
    زيزو وهدى (6)
  • عرض 18 صورة
    زيزو وزوجته وابنته
  • عرض 18 صورة
    زيزو وزوجته وابنته 3
  • عرض 18 صورة
    زيزو وزوجته2
  • عرض 18 صورة
    زيزو وزوجته6
  • عرض 18 صورة
    زيزو وهدى (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

حرص عمر جابر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على دعم زميله أحمد سيد زيزو نجم الفارس الأبيض بعد عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2024.

ونشر عمر جابر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجزام" صورة لزيزو مع تعليق:" نمبر وان".

وحصد الجنوب إفريقي رونوين ويليامس حارس مرمي صن دوانز، جائزة أفضل لاعب داخل القارة، متفوقا على الثنائي المصري أحمد سيد زيزو لاعب الأبيض وحسين الشحات نجم الأهلي.

WhatsApp Image 2024-12-16 at 10.16.12 PM

زيزو جوائز الكاف 2024 احسن لاعب فى افريقيا عمر جابر الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اجتماع العقبة.. خارطة طريق لإنقاذ سوريا تواجه مخاوف من إعادة إحياء النظام
وقف إطلاق النار لـ60 يومًا.. تفاصيل جديدة حول الصفقة المرتقبة في غزة
حفل جوائز الكاف.. الأهلي أفضل نادي في أفريقيا عام 2024