4 صور ترصد رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا
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ظهر نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" حزيّنا لحظة إعلان فوز حارس مرمى فريق صندوانز الجنوب أفريقي ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة في عام 2024.
وكان زيزو بجانب نجم الأهلي حسين الشحات يتنافسان مع ويليامز للفوز بالجائزة خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الأفريقي (كاف) بدولة المغرب مساء اليوم الإثنين.
وسافر زيزو رفقة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب عقب فوزهم على المصري بالكونفدرالية إلى دولة المغرب لحضور الحفل.
وعلى الجانب الآخر غاب حسين الشحات لاعب الأهلي.
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حفل جوائز الكاف.. الأهلي أفضل نادي في أفريقيا عام 2024
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