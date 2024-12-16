4 صور ترصد رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا

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الأهلي يتوج بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024.. كم توج بها؟

أول تعليق لمرتضى منصور بعد تتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024

أول تعليق لمرتضى منصور على عدم تتويج زيزو بجائزة الأفضل في إفريقيا

ظهر نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" حزيّنا لحظة إعلان فوز حارس مرمى فريق صندوانز الجنوب أفريقي ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة في عام 2024.

وكان زيزو بجانب نجم الأهلي حسين الشحات يتنافسان مع ويليامز للفوز بالجائزة خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الأفريقي (كاف) بدولة المغرب مساء اليوم الإثنين.

وسافر زيزو رفقة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب عقب فوزهم على المصري بالكونفدرالية إلى دولة المغرب لحضور الحفل.

وعلى الجانب الآخر غاب حسين الشحات لاعب الأهلي.

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حفل جوائز الكاف.. الأهلي أفضل نادي في أفريقيا عام 2024