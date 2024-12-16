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أول تعليق لمرتضى منصور على عدم تتويج زيزو بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024

09:46 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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علق مرتضى منصور على عدم حصول أحمد سيد زيزو على جائزة الأفضل في إفريقيا 2024، في حفل توزيع جوائز الكاف، مساء اليوم.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كنت أتمنى فوز لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو بجائزة أحسن لاعب في القارة وهو يستحقها وللاسف ضاعت الجائزة".

يذكر أن ويليامز حارس مرمى صنداونز توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024.

أحمد سيد زيزو مرتصى منصور حفل جوائز الكاف افضل لاعب في افريقيا زيزو
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