أول تعليق لمرتضى منصور على عدم تتويج زيزو بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024

عمرو سماكة يكشف لمصراوي بدايته في كرة القدم.. وأبرز مواقفه مع محمد

أول تعليق لمرتضى منصور بعد تتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024

4 صور ترصد رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا

علق مرتضى منصور على عدم حصول أحمد سيد زيزو على جائزة الأفضل في إفريقيا 2024، في حفل توزيع جوائز الكاف، مساء اليوم.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كنت أتمنى فوز لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو بجائزة أحسن لاعب في القارة وهو يستحقها وللاسف ضاعت الجائزة".

يذكر أن ويليامز حارس مرمى صنداونز توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024.