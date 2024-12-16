أول تعليق لمرتضى منصور بعد تتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024
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علق مرتضى منصور على تتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024، في حفل توزيع جوائز الكاف، مساء اليوم.
وكتب مرتضى على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "المستشار مرتضي منصور آخر رئيس نادي شرعي منتخب من قبل الجمعية العمومية المحترمة يهنيء النادي الأهلي المصري بفوزة بجائزة أحسن نادي في إفريقيا" .
وأضاف: "وكنت أتمنى أن يحصل نادي الزمالك العظيم بالجائزة ولكن يحرم منها بسبب أنه يعيش ضحية منذ عام 1992 في جو من المؤامرات منذ انتخابي عضو مجلس الإدارة".
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