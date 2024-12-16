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أول تعليق لمرتضى منصور بعد تتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024

09:42 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    حسن حمدي ومحمود الخطيب
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    محمود الخطيب
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    الشناوي ومحمود الخطيب
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علق مرتضى منصور على تتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024، في حفل توزيع جوائز الكاف، مساء اليوم.

وكتب مرتضى على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "المستشار مرتضي منصور آخر رئيس نادي شرعي منتخب من قبل الجمعية العمومية المحترمة يهنيء النادي الأهلي المصري بفوزة بجائزة أحسن نادي في إفريقيا" .

وأضاف: "وكنت أتمنى أن يحصل نادي الزمالك العظيم بالجائزة ولكن يحرم منها بسبب أنه يعيش ضحية منذ عام 1992 في جو من المؤامرات منذ انتخابي عضو مجلس الإدارة".

مرتضى منصور الأهلي أفضل نادي في إفريقيا2024 الزمالك حفل توزيع جوائز الكاف
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