أول تعليق لمرتضى منصور بعد تتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024

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الأهلي يتوج بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024.. كم توج بها؟

أول تعليق لمرتضى منصور على عدم تتويج زيزو بجائزة الأفضل في إفريقيا

4 صور ترصد رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا

علق مرتضى منصور على تتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024، في حفل توزيع جوائز الكاف، مساء اليوم.

وكتب مرتضى على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "المستشار مرتضي منصور آخر رئيس نادي شرعي منتخب من قبل الجمعية العمومية المحترمة يهنيء النادي الأهلي المصري بفوزة بجائزة أحسن نادي في إفريقيا" .

وأضاف: "وكنت أتمنى أن يحصل نادي الزمالك العظيم بالجائزة ولكن يحرم منها بسبب أنه يعيش ضحية منذ عام 1992 في جو من المؤامرات منذ انتخابي عضو مجلس الإدارة".