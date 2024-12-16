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أفضل لاعب في أفريقيا.. حارس صندوانز يتفوق على زيزو وحسين الشحات

09:25 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

رونوين ويليامز

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز حارس مرمى فريق صنداونز الجنوب أفريقي رونوين ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024.

وتفوّق حارس مرمى فريق صنداونز على لاعب الأهلي حسين الشحات ونظيره في الزمالك أحمد سيد "زيزو"

وكان ويليامز قد توّج بلقب الدوري الجنوب أفريقي مع صندوانز فيما فاز على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس أمم أفريقيا 2023.

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حفل جوائز الكاف.. الأهلي أفضل نادي في أفريقيا عام 2024

رونوين ويليامز جوائز الكاف جوائز الكاف 2024 حسين الشحات زيزو
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