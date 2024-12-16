لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
22:00

وست هام يونايتد

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

1 1
14:30

بروكسي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 0
21:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يتوج بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024.. كم توج بها؟

09:18 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب يقرأ ورقة
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب يلتقط صورة من أمام سيارة
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب في منزله
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب اللاعب الأسبق للنادي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    الراحل صالح سليم
  • عرض 11 صورة
    الجوهري وصالح سليم
  • عرض 11 صورة
    حسن حمدي ومحمود الخطيب
  • عرض 11 صورة
    زيارة هاني أبو ريدة لمحمود الخطيب في حضور حسن حمدي
  • عرض 11 صورة
    الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق
  • عرض 11 صورة
    حسن حمدي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

حصد النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية.

وتسلم الجائزة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكان الأحمر توج بالجائزة للعام الثاني على التوالي، خاصة بعدما حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.


ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي والفوز بجائزة أفضل ناد في أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز ست مرات من قبل في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2023.

وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات في عالم كرة القدم، وعلى رأسهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف)، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي.

الأهلي الأفضل في إفريقيا حفل جوائز الكاف حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2024 حفل الافضل في افريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اجتماع العقبة.. خارطة طريق لإنقاذ سوريا تواجه مخاوف من إعادة إحياء النظام
وقف إطلاق النار لـ60 يومًا.. تفاصيل جديدة حول الصفقة المرتقبة في غزة
حفل جوائز الكاف.. الأهلي أفضل نادي في أفريقيا عام 2024