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أول تعليق لمرتضى منصور بعد تتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024

أول تعليق لمرتضى منصور على عدم تتويج زيزو بجائزة الأفضل في إفريقيا

4 صور ترصد رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا

كتب- نهى خورشيد:

حصد النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية.

وتسلم الجائزة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكان الأحمر توج بالجائزة للعام الثاني على التوالي، خاصة بعدما حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.



ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي والفوز بجائزة أفضل ناد في أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه بعد أن حقق هذا الإنجاز ست مرات من قبل في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2023.

وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات في عالم كرة القدم، وعلى رأسهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف)، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي.