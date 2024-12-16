حفل جوائز الكاف.. الأهلي أفضل نادي في أفريقيا عام 2024

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد النادي الأهلي جائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2024 بحفل الجوائز الذي يُنظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بدولة المغرب.

وتسلم الجائزة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الغزاوي؛ إذ قدمها له سيدو كيتا نجم منتخب مالي السابق.

وكان الأهلي قد تواجد في قائمة نهائية قصيرة ضمت كلاً من ناديي الزمالك وصندوانز الجنوب أفريقي.

يذكر أن الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 على حساب نظيره الترجي.

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