عمرو سماكة يكشف لمصراوي بدايته في كرة القدم.. وأبرز مواقفه مع محمد أبو تريكة

كتب ـ يوسف محمد:

كشف عمرو سماكة نجم النادي الأهلي السابق، عن بداية مشواره في كرة القدم وخطوة انضمامه إلى النادي الأهلي، بجانب أبرز المواقف التي جمعته مع محمد أبو تريكة، خلال تواجده داخل نادي الترسانة.

وقال سماكة في تصريحات عبر موقع مصراوي اليوم الإثنين: "بدأت أمارس كرة القدم بشكل كبير، حينما كان عمري 11 عاماً، بعد اجتيازي اختبارات النادي الأهلي بنجاح، ده كان هدف كبير ليا".

وأضاف: "بدايتي في النادي الأهلي من الناشئين، كانت إضافة ليا في مشواري، لأن النادي الأهلي يسير بأسلوب منهجي ونظام، يتميز بالالتزام وتعودي على هذا الأمر من صغري كان أمر جيد بالنسبة لي".

وتابع: "استمريت في صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ما يقرب من 4 إلى 5 سنوات، ثم توقف عن ممارسة كرة القدم لفترة خلال فترة سفري للبقاء في الكويت مع أسرتي، قبل العودة إلى مصر والانضمام إلى نادي الترسانة بعمر الـ 18 عاماً".

وأكمل: "أنور سلامة أول من صعدني إلى الفريق الأول لنادي الترسانة، خلال توليه القيادة الفنية للفريق، لعبت بجوار عدد من النجوم الكبار في النادي أمثال، محمد أبو تريكة، مؤمن عبد الغفار، مهند البوشي وغيرهم".

وواصل: "اللاعبين الكبار في الترسانة، كانوا يساندونني بشكل دائم ويتحدثون معي، وأبو تريكة كان يتحدث معي بشكل مستمر وكان لديه ثقة كبيرة في إمكانياتي، لما مشي منحني القميص رقم 10 مكانه، وقال لي (الرقم ده بتاعك)".

وأردف: "هناك موقف لن أنساه لمحمد أبو تريكة معي، خلال مباراة جمعت بين الترسانة وأسوان وكنا مهزومين في الشوط لأهلي واحد صفر وكنت أجلس على مقاعد البدلاء في هذا الوقت، بين الشوطين جاء تريكة لي وقال لي ركز أنت هتلعب، هتكسبنا وهتكون إضافة للفريق".

واختتم سماكة تصريحاته: "كلام أبو تريكة بالطريقة دي فرق معايا خاصة وأنه كان نجم الفريق ومن أهم اللاعبين في مصر، كانت هذه ثالث أو رابع مباراة لي مع الفريق، هذا الأمر عمل ضغط عليا وجعلني أركز بشكل أكبر في اللقاء، والحمدلله تمكنت من تسجيل هدفين وصناعة آخر، بالإضافة إلى تسجيل الحصول على ركلة جزاء والفريق نجح في الفوز بثلاثة أهداف لهدفين".

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