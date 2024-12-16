عمر سماكة يكشف لمصراوي بدايته في كرة القدم.. وأبرز مواقفه مع محمد

كتب ـ محمد الميموني:

قاد المدير الفني السويسري كريستيان جروس تدريبات فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين في أول ظهور له عقب توليه مهمة قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

ونشر الحسابات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جروس من الحصة التدريبية مذيلة إياها بتعليق:"ورجعنا تاني".

ويذكر أن الزمالك قد فاز بهدف دون مقابل على نظيره المصري البورسعيدي في مباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مساء أمس الأحد والتي حضرها جروس من المدرجات.