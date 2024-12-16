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مدحت شلبي يتعرض لوعكة صحية

07:58 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 5 صورة
    مدحت شلبي
  • عرض 5 صورة
    مدحت شلبي
  • عرض 5 صورة
    مدحت شلبي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق تعرض مقدم البرامج مدحت شلبي إلى وعكة صحية ستجعله يغيب عن برنامجه "يا مساء الأنوار" المُذاع عبر فضائية MBC مصر.

وكتب فايق عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين:"ألف سلامة عليك يا كابتن مدحت.. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع تنور مكانك تاني يا راجل يا أبو قلب أبيض".

وكان مدحت شلبي قد أعلن مؤخرًا إصابته بارتجاع المريء مما جعله يظهر بوزن أقل مما كان عليه.

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مدحت شلبي إبراهيم فايق
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