حفل جوائز الكاف.. الأهلي أفضل نادي وحارس صندوانز يتفوق على زيزو والشحات

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبزر أحداث حفل جوائز الكاف الذي تستضيفه دولة المغرب وسينطلق عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

ويشهد الحفل حضور لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" ورئيس مجلس إدارة ناديه حسين لبيب، فيما لم يتواجد حسين الشحات بمقر الحفل رغم تواجده ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالقارة.

أفضل ناد في أفريقيا

ضمت القائمة النهائية للأندية المتنافسة على لقب أفضل نادي في إفريقيا 2024، 3 أندية وهم، الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب افريقي.

أفضل لاعب داخل القارة 2024

تضم القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024 ثنائى منتخب مصر حسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بالإضافة إلى رونوين ويليامز حارس صن داونز الجنوب أفريقي.

أفضل مدرب للسيدات في أفريقيا

- المصري أحمد رمضان مدرب مسار

- المغربية لمياء بومهدي مدربة تي بي مازيمبي

- المغربي محمد أمين مدرب الجيش الملكي

أفضل لاعبة شابة 2024

حبيبة صبري (مصر)

ضحى المدني (المغرب)

تشيماكا أوكووتشوكو (نيجيريا)

أفضل هدف في إفريقيا

يتنافس وسام أبو علي مهاجم الأهلي وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل هدف في أفريقيا لعام 2024 مع 9 لاعبين آخرين.

ملخص بأبرز أحداث الحفل فور بدايته:

وحصدت اللاعب المغربية ضحى المدني جائزة أفضل لاعبة شابة لعام 2024.

وفاز اللاعب لامين كامارا بجائزة أفضل لاعب شاب لعام 2024.

وفاز منتخب كوت ديفوار بجائزة أفضل منتخب رجال لعام 2024.

وفاز منتخب نيجيريا للسيدات بجائزة أفضل منتخب في عام 2024.

وحصد الأهلي على جائزة أفضل نادي في عام 2024.

وفاز حارس مرمى نادي ماميلودي رونوين ويليامز بجائزة أفضل لاعب في القارة متفوقًا على لاعب الأهلي حسين الشحات ولاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو".