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الأهلي يتأهل لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة على حساب الزمالك

07:30 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق الأهلي لنهائي دوري المتربط لكرة السلة بعد فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة 56-51 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور نصف النهائي.
الأهلي كان قد فاز في أول مباراتين بفريق المرتبط والأول قبل أن يفوز الزمالك مرتبط بمباراة ثم فاز الأهلي الفريق الأول بمباراة ثالثة ليحسم تأهله.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في النهائي بالفوز من مباراة سبورتنج والاتحاد السكندري بدور نصف النهائي.

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