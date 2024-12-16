"ثنائي مؤقت".. تعرف على الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة جروس

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد جروس مران الفريق الأبيض، اليوم الاثنين بعد توليه المهمة استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعداً له وعبد الله طارق مترجماً، بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس بشكل مؤقت، على أن يستمر عبدالواحد السيد في منصب مدير الكرة.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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موعد أول مران للزمالك تحت قيادة جروس