كتب - محمد القرش:

تقدم لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، على منافسه حسين الشحات جناح الأهلي، رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز.

وفي تصويت "مصراوي" حول اللاعب الذي سيحصد جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2024، حصد زيزو على 52% متفوقا على الشحات صاحب نسبة الـ 47%، حيث جائ ذلك بعد تصويت 1176 شخصا.

تصويت "مصراوي" لأفضل لاعب في أفريقيا، حتى لحظة كتابة الخبر

1. زيزو (الزمالك) - 52%

2. حسين الشحات (الأهلي) - 47%

3. رونوين ويليامز (صن داونز) - 1%

ومن المقرر أن يبدأ حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا عن عام 2024 اليوم الاثنين، في المدينة المغربية مراكش.

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