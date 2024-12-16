جوميز: تركت 40 مليون مشجع بسبب المشروع.. وممكن ضم لاعبي الزمالك ولكن

كتب- محمد خيري:

كشف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، أسباب رحيله عن تدريب فريق الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "قرار تركي تدريب الزمالك جاء لمعرفتي بنادي الفتح وتاريخه وسمعته والمشروع الذي تقدم لي، مما جعلني أقرر فسخ عقدي مع الزمالك".

أضاف: "فسخت عقدي مع الزمالك، على الرغم من جماهيريته الواسعة التي تتجاوز 40 مليون مشجع إلا أن مشروع الفتح كان هو الدافع الأكبر وراء هذا القرار".

أكمل: "بصفة عامة أستطيع جلب أي لاعب آخر، ولكني مثلًا أدرب الفتح الآن، لا أستطيع أن أفعل أشياء بعد رحيلي عنه سحب لاعبيه لفريق آخر دون علم الإدارة"

وأتم تصريحاته: "من الممكن جلب لاعبين من الزمالك ولكنه صعب"

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