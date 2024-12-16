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الموافقة على طلب الزمالك.. تفاصيل الاجتماع الفني لكأس العالم للأندية لسيدات الطائرة

03:35 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الزمالك

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كتب- محمد خيري:

عقد اليوم الاثنين، الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية "سيدات"، التي تشهد مشاركة الفريق الأول بالقلعة البيضاء، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وحضر الاجتماع الفني من نادي الزمالك كل من، نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة ورئيسة البعثة، وأحمد فتحي المدير الفني للفريق، وهبة حسنين المدير الإداري، بجانب ممثلي الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، والأندية المشاركة في البطولة.

ووافق مسؤولو الاتحاد الدولي على ارتداء نادي الزمالك لزيه الأبيض والأسود والأزرق خلال منافسات البطولة.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم ، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند ، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العالم للأندية تقام خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري، ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى بجانب فرق: " تيانجين بوهاي بانك الصيني - جيرداو ميناس البرازيلي - فيرو فولي ميلان الإيطالي.

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