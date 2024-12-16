لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

وست هام يونايتد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
14:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
14:30

بروكسي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

كواليس مران الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

01:50 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 15 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 15 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 15 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 15 صورة
    كريم نيدفيد
  • عرض 15 صورة
    مصطفى مخلوف
  • عرض 15 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 15 صورة
    محمد هاني
  • عرض 15 صورة
    ميشي يانكون
  • عرض 15 صورة
    عمر الساعي
  • عرض 15 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان ووليد سليمان
  • عرض 15 صورة
    يوسف أيمن
  • عرض 15 صورة
    عمرو السولية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين، على ملعب النادي بمدينة نصر، ضمن الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد المدرب السويسري، مارسيل كولر، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي لشرح بعض النقاط الفنية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل كامل في مباراة باتشوكا مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في مران فني وبدني متنوع شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الدفاعية والهجومية .

وادى ثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات منفردة متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخاض الثلاثي، محمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله، تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التدريبي والتأهيلي المحدد لكل منهم للتعافي من الإصابة.

ويُلاقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل.

اقرأ أيضًا:

"حلم مونديال الأندية".. شايفر يتحدث "لمصراوي" عن مفاوضات توليه تدريب الزمالك

"الشحات مسافرش".. زيزو ولبيب في المغرب لحضور حفل جوائز كاف

الأهلي أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الشحات مسافرش".. زيزو ولبيب في المغرب لحضور حفل جوائز كاف

إعلان

إعلان

بنوك تخفض الفائدة قبل قرار المركزي.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 10 بنوك
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
داخل المتحف المصري الكبير.. شاهد حكاية 7 آلاف سنة