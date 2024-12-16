من عامل في ورشة نجارة للقفاز الذهبي.. قصة كفاح عصام الحضري

كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين، على ملعب النادي بمدينة نصر، ضمن الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد المدرب السويسري، مارسيل كولر، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي لشرح بعض النقاط الفنية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل كامل في مباراة باتشوكا مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في مران فني وبدني متنوع شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الدفاعية والهجومية .

وادى ثلاثي حراسة المرمى، محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات منفردة متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخاض الثلاثي، محمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله، تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التدريبي والتأهيلي المحدد لكل منهم للتعافي من الإصابة.

ويُلاقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل.

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