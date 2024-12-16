"حلم مونديال الأندية".. شايفر يتحدث "لمصراوي" عن مفاوضات توليه تدريب الزمالك

كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب الأسبق لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وينفريد شايفر، عن مفاوضات توليه القيادة الفنية للزمالك.

وقال شايفر في تصريحات خاصة "لمصراوي": "بالطبع أريد أن أكون المدير الفني القادم للزمالك".

وأضاف: "أحب مصر كثيرا، لكنني أعتقد أن السويسري كريستيان جروس هو المدرب الجديد للزمالك".

وأوضح: "وكيل أعمالي تواصل مع مسؤولي الزمالك من أجل قيادتي للفريق خلف جوزيه جوميز".

واختتم المدرب الألماني: "إنه حلمي أن أقوم بتدريب أحد أفضل الأندية في مصر، وتحقيق نجاح كبير لهذا النادي في مصر وإفريقيا، وربما في كأس العالم للأندية".

يُذكر أن وينفريد شايفر سبق أن تولى القيادة الفنية لفريق العين الإماراتي، ونادي شباب الأهلي الإماراتي وشتوتجارت الألماني، وحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الكاميرون في موسم 2001/2002.

اقرأ أيضًا:

غائب عن التدريب منذ 1386 يوما.. المحطات الأخيرة لجروس قبل العودة إلى الزمالك

"متأخرات تصل لـ 140 مليون".. تحرك عاجل للزمالك قبل تولي جروس تدريب الفريق