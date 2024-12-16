لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

بتروجيت

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
21:45

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:45

برايتون

جميع المباريات

إعلان

"حلم مونديال الأندية".. شايفر يتحدث "لمصراوي" عن مفاوضات توليه تدريب الزمالك

01:30 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الألماني وينفريد شايفر مدرب الكاميرون االسابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب الأسبق لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وينفريد شايفر، عن مفاوضات توليه القيادة الفنية للزمالك.

وقال شايفر في تصريحات خاصة "لمصراوي": "بالطبع أريد أن أكون المدير الفني القادم للزمالك".

وأضاف: "أحب مصر كثيرا، لكنني أعتقد أن السويسري كريستيان جروس هو المدرب الجديد للزمالك".

وأوضح: "وكيل أعمالي تواصل مع مسؤولي الزمالك من أجل قيادتي للفريق خلف جوزيه جوميز".

واختتم المدرب الألماني: "إنه حلمي أن أقوم بتدريب أحد أفضل الأندية في مصر، وتحقيق نجاح كبير لهذا النادي في مصر وإفريقيا، وربما في كأس العالم للأندية".

يُذكر أن وينفريد شايفر سبق أن تولى القيادة الفنية لفريق العين الإماراتي، ونادي شباب الأهلي الإماراتي وشتوتجارت الألماني، وحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الكاميرون في موسم 2001/2002.

اقرأ أيضًا:

غائب عن التدريب منذ 1386 يوما.. المحطات الأخيرة لجروس قبل العودة إلى الزمالك

"متأخرات تصل لـ 140 مليون".. تحرك عاجل للزمالك قبل تولي جروس تدريب الفريق

وينفريد شايفر مدرب الزمالك الزمالك كأس العالم للأندية شتوتجارت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة