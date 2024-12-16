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كتب مصراوي

يُعد عبد الله السعيد، أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية في العقدين الأخيرين، حيث يُعد نموذجًا للاعب الموهوب والمتألق في مركز صانع الألعاب، محققًا أرقامًا قياسية تجعله واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في تاريخ الكرة المصرية.

نشأة عبدالله السعيد

وُلد في 13 يوليو 1985 بمدينة الإسماعيلية، وبدأ مسيرته الكروية مع ناشئي نادي الإسماعيلي، حيث لفت الأنظار بمهاراته ورؤيته المميزة داخل الملعب.

وعرف السعيد بقدراته الفائقة في تسجيل الأهداف وصناعتها، خاصة من الكرات الثابتة، مما جعله ركيزة أساسية في أي فريق لعب له.

وبعد مسيرة ناجحة مع الإسماعيلي، انتقل للنادي الأهلي عام 2011 ليصنع تاريخًا مليئًا بالبطولات المحلية والقارية، كما كانت له بصمة واضحة مع المنتخب الوطني، حيث ساهم في تأهل مصر لكأس العالم 2018.

المسيرة الكروية:

1. الإسماعيلي (2004-2011): ظهر كلاعب وسط موهوب يتمتع برؤية مميزة، وصناعة الأهداف، وتسجيلها من الركلات الثابتة، وأصبح أحد نجوم الفريق الأول وساهم في بقاء الإسماعيلي بين الكبار في الدوري.

وخاض مع الإسماعيلي 152 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 35 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

2. الأهلي (2011-2018):

انتقل للنادي الأهلي قبل بداية موسم 2011-2012، في صفقة أثارت جدلًا كبيرًا، خاصة مع جماهير الإسماعيلي.

وحقق عبد الله السعيد مع الأهلي نجاحات كبيرة وخاض رفقة الفريق الأحمر 227 مباراة نجح خلالها في تسجيل 67 هدفًا وصناعة 54.

3. بيراميدز (2018-2024):

انتقل إلى بيراميدز بعد خلاف مع الأهلي بشأن تجديد عقده، وواصل تألقه وأصبح القائد، محققًا أرقامًا قياسية في الدوري المصري، ومنها دخوله نادي المائة هدف.

وخاض السعيد 184 مباراة مع الفريق السماوي تمكن خلالها من تسجيل 47 هدفًا وصناعة 44، ليصبح السعيد عضوًا داخل نادي المائة.

4- الزمالك 2024- حتى الآن

خاض عبدالله السعيد حتى الآن مع الفارس الأبيض الزمالك 25 مباراة، تمكن خلالهما من تسجيل 6 أهداف واستطاع عبد الله السعيد أن يتربع على صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الكرة المصرية، حيث سجل ما يصل إلى 122 تمريرة حاسمة "أسيست" خلال مشواره الطويل والذي بلغ 22 موسمًا.

مع المنتخب الوطني:

شارك في العديد من البطولات الإفريقية، وكان أحد أعمدة المنتخب، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تأهل مصر لكأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا.

ولعب السعيد 55 مباراة دولية مع منتخب مصر، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

بطولات عبد الله السعيد

حقق اللاعب الأسبق للأهلي، لقب الدوري المصري 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والسوبر المصري مرتين لكل بطولة، وفاز بكأس مصر مرة، كما حقق بطولة الكونفدرالية الإفريقية مرة وحيدة.