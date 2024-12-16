"متأخرات تصل لـ 140 مليون".. تحرك عاجل للزمالك قبل تولي جروس تدريب الفريق

كتب- محمد خيري:

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بصرف المكافآت المتأخرة للاعبين، لدعم الاستقرار في المباريات المقبلة، قبل تولي السويسري كريستيان جروس تدريب الفريق.

وتقرر أن يتولى جروس تدريب الفريق الأبيض لأول مرة اليوم الإثنين، قبل توقيعه العقود بشكل رسمي، نظرا لضغوط المباريات التي يعاني منها الفريق.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن المجلس صرف المستحقات المتأخرة، عن الفوز في الدوري على البنك الاهلي وسموحة وغزل المحلة وأيضا مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية قبل مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت أمس الأحد في بطولة الكونفدرالية.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة وسوف يقوم بصرف مكافأة الفوز علي المصري البورسعيدي أمس خلال ساعات.

وأتم المصدر، أن المجلس يحاول الفترة المقبلة توفير مقدمات ورواتب اللاعبين المتأخرة، والتي تقترب من 140 مليون جنيه.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على المصري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة.

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