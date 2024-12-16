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هل يتعاقد الأهلي مع بغداد بونجاح؟ مصدر يفجر المفاجأة

12:02 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 11 صورة
    بغداد بونجاح مهاجم الجزائر
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم بوغانمي مع بغداد بونجاح
  • عرض 11 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 11 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 11 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 11 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 11 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 11 صورة
    بغداد بونجاح يوضح حقيقة توقيعه للأهلي
  • عرض 11 صورة
    بغداد بونجاح - تصوير: علاء أحمد
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كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات، لضم الجزائري بغداد بونجاح لاعب فريق الشمال القطري في الفترة المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي، تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، في الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن نادي الشمال القطري منفتح على بيع بغداد بونجاح مهاجم الفريق، والمفاجأة أنه تم عرضه على الأحمر، ضمن مهاجمين آخرين لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف المصدر، أن هناك وسطاء تحدثوا مع اللاعب، وأكد ترحيبه بالفكرة وطلب بالعودة إلى نادي الشمال القطري لبدء المفاوضات لضمه.

وتابع أن هناك عقبة وحيدة أمام الأهلي وهي راتب اللاعب الذي يفوق ضعف أكبر راتب للاعبي الأهلي حاليًا وهو مليون و100 ألف دولار، والأمر في الوقت الحالي، لم يتخطى كونه اهتمام من جانب الأهلي.

وأتم المصدر تصريحاته، أن الأيام المقبلة قد تشهد تحرك من جانب مسؤولي الأهلي، خاصة وأنه سوف يتم دراسة الأمر من كافة الجوانب قبل التحرك لضم بونجاح.

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